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Путин дал поручения по спасению шахтеров в Кемеровской области

Виктория Сикерина

Происшествия
Путин дал поручения по спасению шахтеров в Кемеровской области
Фото: Администрация президента РФ / ТАСС

Президент РФ Владимир Путин дал поручения по поводу эвакуации и спасения горняков в результате ЧП на шахте в городе Белово Кемеровской области. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в четверг, 25 ноября.

— Президент уже получил доклад от губернатора (Сергея — Прим. «ВМ») Цивилева. Также президент говорил по телефону с руководителем МЧС Александром Чуприяном, который по поручению президента сейчас в эти минуты вместе с главой Ростехнадзора Трембицким вылетает в Кемерово для организации на месте продолжения спасательных работ, — передает РИА Новости.

Утром 25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Причиной задымления стало воспламенение угольной пыли.

На момент задымления в шахте находились 285 человек. По последним данным, число погибших составляет 11 человек. Кроме того, на поверхность подняты 239 шахтеров. В шахте остаются 46 человек. В больницы доставлены 43 пострадавших. Четверо из них — в тяжелом состоянии, 39 в состоянии легкой и средней тяжести.

На месте происшествия работают 19 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России. Они поддерживают связь с людьми на глубине шахты.

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