Число погибших в шахте под Кемеровом увеличилось до девяти

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Число погибших от задымления на шахте «Листвяжная» в городе Белово Кемеровской области увеличилось до девяти человек. Об этом сообщили в пресс-службе администрации региона в четверг, 25 ноября.

— В шахте остаются 49 человек, на 15:05 девять из них обнаружены погибшими, — заявил глава области.

Уточняется, что из 285 горняков на поверхность уже вывели 237 человек.

Начальник Главного управления «Национальный центр управления в кризисных ситуациях» Алексей Лекомцев отметил, что спасательную операцию осуществляют 173 человека с привлечением 39 единиц специализированной техники, говорится в сообщении.

Также губернатор Кемеровской области добавил, что в настоящий момент на месте происшествия работают 19 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России. Они поддерживают связь с людьми на глубине шахты.

25 ноября в городе Белово Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Причиной задымления стало воспламенение угольной пыли.