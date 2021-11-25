Стала известна причина задымления на шахте в Кемеровской области

Фото: Пелагия Замятина / Вечерняя Москва

Причиной задымления на шахте в городе Белово Кемеровской области стала воспламенившаяся угольная пыль. Об этом сообщили в экстренных службах по региону в четверг, 25 ноября.

— Причиной чрезвычайного происшествия стало возгорание угольной пыли в вентиляционной шахте. После этого дым по вентиляции распространился по всей шахте. Взрыва не последовало, повреждений в шахте нет, — заявили в местных экстренных службах.

Инцидент произошел на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». По последним данным, число пострадавших выросло до 41. Однако медики, работающие на месте случившегося, не называют это количество окончательным.

— Так как возгорание произошло в вентиляционной штольне, дым моментально распространился. Возможно, что часть шахтеров не успела воспользоваться самоспасателями, — уточнил один из врачей.

По предварительным данным, во время ЧП в шахте находились 285 человек. 236 горняков уже поднялись на поверхность. Эвакуация остальных продолжается.

Следственный комитет и прокуратура по Кемеровской области организовали проверку по данному факту, передает ТАСС.

До этого стало известно, что двоих горняков, пострадавших в результате задымления на шахте в Белово, госпитализировали в медицинские учреждения из-за тяжелого состояния после инцидента.