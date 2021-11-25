Число пострадавших при задымлении в шахте в Кемеровской области выросло до 15

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Россия, Кемеровская область, Белово Карта всех событий

Количество пострадавших горняков в результате задымления на шахте в городе Белово Кемеровской области увеличилось до 15 человек. Об этом сообщили в местных экстренных службах в четверг, 25 ноября.

Инцидент произошел на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная».

— Пострадали, по уточненным данным, 15 горняков. У них диагностировано отравление продуктами горения, они доставляются в больницу, — заявили в экстренных службах.

При этом двоих горняков в настоящий момент госпитализируют в медицинские учреждения из-за тяжелого состояния после инцидента. С остальными получившими травмы людьми также работают врачи на месте случившегося, передает ТАСС сообщение экстренных служб по области.

В начале ноября в пресс-службе МЧС Казахстана рассказали, что в стране погибли шесть шахтеров, двое пострадали в результате выброса метана на шахте «Абайская» в Карагандинской области. Инцидент произошел 7 ноября в 09:00 по местному времени в городе Абай на шахте «Абайская» в забое вентиляционного штрека К10.