В результате выброса метана на шахте в Казахстане погибли шесть человек

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В Казахстане погибли шесть шахтеров, двое пострадали в результате выброса метана на шахте «Абайская» в Карагандинской области. Об этом в воскресенье, 7 ноября, рассказали в пресс-службе МЧС Казахстана.

— 7 ноября в 09:30 (06:30 мск) в дежурно-диспетчерскую службу департамента по Карагандинской области поступила информация о том, что в городе Абай на шахте «Абайская» в забое вентиляционного штрека К10 произошел выброс газа метана. Предположительно, внутри находятся восемь работников, — сообщается в материале.

По информации сотрудников МЧС, из них шесть человек погибли, двое получили травмы, передает ТАСС.

В субботу, 6 ноября сообщалось, что в результате взрыва бензовоза во Фритауне, столице Сьерра-Леоне, погибли 98 человек.

Авария, по данным ведомства, произошла поздно вечером 5 ноября. Грузовик, врезавшийся в бензовоз, был заполнен гранитом.

Автомобили столкнулись, когда бензовоз пытался заехать на заправку. Некоторые очевидцы попытались начерпать себе топливо, но вскоре произошел взрыв, после которого начался пожар.