Почти 100 человек погибли при взрыве бензовоза в Сьерра-Леоне

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Количество жертв в результате аварии с участием бензовоза во Фритауне, столице Сьерра-Леоне, достигло 98. Об этом сообщили в Национальном агентстве по ликвидации последствий стихийных бедствий в субботу, 6 ноября.

— Из данных, доступных на данный момент, следует, что в общей сложности зафиксировано 98 случаев смерти, и 92 пострадавших сейчас госпитализированы в различные больницы Фритауна, — говорится в сообщении.

Авария, по данным ведомства, произошла поздно вечером 5 ноября. Грузовик, врезавшийся в бензовоз, был гружен гранитом.

Автомобили столкнулись, когда бензовоз пытался заехать на заправку. Некоторые очевидцы попытались начерпать себе топливо, но вскоре произошел взрыв, за которым последовал пожар, отмечает РИА Новости.

22 октября сообщалось, что в результате пожара на территории завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области погибли 17 человек. Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян подтвердил, что причиной аварии в цехе рязанского завода стал взрыв, причины которого не ясны.

Пожар произошел утром 22 октября в одном из цехов компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки. Открытое горение на площади 160 квадратных метров удалось ликвидировать.

На момент пожара в цехе находились 17 человек. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».