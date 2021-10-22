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Не менее 15 человек пострадали и трое погибли при пожаре на заводе под Рязанью

Полина Долганова

Происшествия
Не менее 15 человек пострадали и трое погибли при пожаре на заводе под Рязанью
Фото: Денис Воронин / АГН Москва

Минимум 15 человек пострадали и трое погибли при пожаре в цехе по производству пороха на заводе в Рязанской области. Об этом в пятницу, 22 октября, пишет ТАСС со ссылкой на источник.

До этого пожар произошел в двух квартирах жилого дома на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу в четверг, 21 октября. Общая площадь возгорания составила 35 квадратных метров.

Спасатели, как уточнили в МЧС, локализовали горение в 22:27. В результате происшествия, по данным источника «ВМ» в экстренных службах, погиб один человек.

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