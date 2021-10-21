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Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы

Иван Юминов

Происшествия
Один человек погиб при пожаре в жилом доме на юге Москвы
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва
Россия, Москва, Булатниковский проезд, 6к1 Карта всех событий

Пожар произошел в двух квартирах жилого дома на юге столицы. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по городу в четверг, 21 октября.

— 21 октября 2021 года в 21 час 49 минут в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по Москве поступило сообщение о пожаре по адресу Булатниковский проезд, дом 6, корпус 1, где, по предварительной информации, происходит возгорание в двух квартирах, расположенных на седьмом этаже 12-этажного жилого дома, — говорится в сообщении.

Общая площадь возгорания составила 35 квадратных метров. Пожарным удалось спасти девять человек, операция продолжается до сих пор.

Спасатели, как уточнили в МЧС, локализовали горение в 22:27. В результате происшествия, по данным источника «ВМ» в экстренных службах, погиб один человек.

19 октября в МЧС сообщили, что в жилом доме на юго-западе столицы произошел пожар, из которого спасли шесть человек. Возгорание произошло в квартире, расположенной на последнем этаже девятиэтажного дома на Большой Черемушкинской улице.

В квартире воспламенились личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

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