Шесть человек спасли из пожара в жилом доме на юго-западе Москвы

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Большая Черёмушкинская улица, 11к1 Карта всех событий

В жилом доме на юго-западе столицы произошел пожар, из которого спасли шесть человек. Об этом во вторник, 19 октября, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МЧС.

По данным ведомства, возгорание произошло в квартире, расположенной на последнем этаже девятиэтажного дома на Большой Черемушкинской улице. Сообщение о пожаре поступило в 11:55.

В квартире воспламенились личные вещи и мебель. Площадь возгорания составила 30 квадратных метров.

— В 12:33 пожар полностью ликвидирован. Спасено шесть человек. К сожалению, в результате пожара пострадало два человека, — рассказал представитель пресс-службы МЧС по городу.

Источник «ВМ» в экстренных службах отметил, что один человек был спасен из горящей квартиры, еще пятеро — из соседних квартир.

— Медикам на осмотр переданы двое несовершеннолетних. После проверки одного пострадавшего забрали в столичную больницу, — заключил источник «ВМ».

До этого сообщалось, что трое детей в возрасте 1,5 года, четырех и шести лет погибли во время пожара в частном доме под Нижним Новгородом. Пожар произошел 17 октября около 17:30 в частном жилом доме по улице Сенной рабочего поселка Вознесенское Нижегородской области. Спасатели эвакуировали из помещения 37-летнюю женщину. После тушения огня были обнаружены тела погибших детей. Женщину доставили в больницу.