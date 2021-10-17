Трое детей погибли при пожаре в частном доме в Нижегородской области

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Трое детей в возрасте 1,5 года, четырех и шести лет погибли во время пожара в частном доме под Нижним Новгородом. Об этом в воскресенье, 17 октября, сообщило региональное следственное управление СК РФ.

Пожар произошел 17 октября около 17:30 в частном жилом доме по улице Сенной рабочего поселка Вознесенское Нижегородской области. Спасатели эвакуировали из помещения 37-летнюю женщину. После тушения огня были обнаружены тела погибших детей. Женщину доставили в больницу.

— По факту гибели на пожаре трех малолетних детей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 109 УК РФ («причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»), — говорится в сообщении.

В настоящее время на месте трагедии работают следователи. Ход расследования уголовного дела взял на контроль руководитель следственного управления.

По факту проведет проверку областная прокуратура. На место происшествия выехал прокурор Вознесенского района.

До этого сообщалось, что СК проводит проверку по факту беспорядков в колонии во Владикавказе.