Названо число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области
В результате пожара на территории завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области погибли 17 человек. Информацию о числе жертв ЧП подтвердили власти региона.
— Поисково-спасательные работы завершены. 17 погибших, — цитирует сообщение регионального правительства РИА Новости.
В ГУ МЧС по области сообщили, что спасатели полностью ликвидировали возгорание.
До этого временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян подтвердил, что причиной аварии в цехе рязанского завода стал взрыв, причины которого не ясны.
Пожар произошел утром в пятницу, 22 октября, в одном из цехов компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки.
Открытое горение на площади 160 квадратных метров удалось ликвидировать.
На момент пожара в цехе находились 17 человек.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».