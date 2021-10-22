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Названо число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области

Анастасия Колоскова

Происшествия
Названо число погибших при пожаре на заводе в Рязанской области
Фото: Департамент ГОЧСиПБ

В результате пожара на территории завода «Эластик» в Шиловском районе Рязанской области погибли 17 человек. Информацию о числе жертв ЧП подтвердили власти региона.

— Поисково-спасательные работы завершены. 17 погибших, — цитирует сообщение регионального правительства РИА Новости.

В ГУ МЧС по области сообщили, что спасатели полностью ликвидировали возгорание.

До этого временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян подтвердил, что причиной аварии в цехе рязанского завода стал взрыв, причины которого не ясны.

Пожар произошел утром в пятницу, 22 октября, в одном из цехов компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки.

Открытое горение на площади 160 квадратных метров удалось ликвидировать.

На момент пожара в цехе находились 17 человек.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение требований промышленной безопасности опасных производственных объектов».

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