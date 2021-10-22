Врио главы МЧС подтвердил, что причиной трагедии на заводе под Рязанью стал взрыв

Фото: МЧС

Временно исполняющий обязанности главы МЧС России Александр Чуприян подтвердил, что причиной аварии в цехе рязанского завода стал взрыв, причины которого не ясны. Об этом он сообщил в пятницу, 22 октября.

— По неизвестным причинами произошел взрыв, — сказал Чуприян в разговоре с ТАСС.

Источник агентства уточнил, что его ведомство будет работать на месте пожара до того момента, пока не удастся очистить территорию.

До этого сообщалось, что официальная причина трагедии остается неизвестной, однако, по информации источников, взрыв произошел из-за нарушения технологического процесса.

Пожар произошел утром в пятницу, 22 октября, в одном из цехов компании «Разряд», которая занимается производством взрывчатки.

Открытое горение на площади 160 квадратных метров удалось ликвидировать.

На момент пожара в цехе находились 17 человек.

По последним данным, число погибших в результате взрыва выросло до 16.