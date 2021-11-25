Число погибших на шахте в Кемеровской области выросло до шести

Фото: официальный сайт мэра Москвы

Число погибших в результате задымления на шахте «Листвяжная» в городе Белово под Кемерово увеличилось до шести человек. Об этом сообщил губернатор области Сергей Цивилев в четверг, 25 ноября.

— В шахте остаются 49 человек, шесть обнаружены погибшими, — доложил он.

Также состояние четырех человек оценивается как тяжелое, а еще 41 человека — как легкое и среднее.

Глава региона отметил, что эвакуация остальных горняков продолжается. По его словам, максимальная глубина штрека составляет 400 метров.

— Пока сильного задымления нет, поэтому будем надеется, что пожара там нет, — заявил Цивилев.

Губернатор добавил, что в настоящий момент на месте происшествия работают 19 отделений военизированной горноспасательной части (ВГСЧ) МЧС России. Они поддерживают связь с людьми на глубине шахты.

— Связи с этими людьми у нас нет, система связи под земле не работает... Связь осуществляется по связи отделений ВГСЧ, — заключил он.

Видео: t.me/tsivilev_live

Инцидент произошел 25 ноября на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Причиной задымления на шахте в городе Белово Кемеровской области стала воспламенившаяся угольная пыль.