Главное
Карта городских событий
Смотреть карту

Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам

Иван Юминов

Происшествия
Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам
Фото: Telegram / Цивилев. Live

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим рабочим в шахте «Листвяжная». Об этом сообщили в пресс-службе политика в четверг, 25 ноября.

— Губернатор Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября, — отмечается в Telegram-канале «Цивилев. Live».

25 ноября президент России Владимир Путин назвал происшествие в шахте «Листвяжной» большой бедой. Спасательные службы, как уточнил он, получили распоряжения о помощи людям. Глава государства заявил, что мысленно с ними.

Утром 25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Причиной задымления стало воспламенение угольной пыли.

На момент задымления в шахте находились 285 человек. По последним данным, число погибших составляет 11 человек.

Кроме того, на поверхность подняты 239 шахтеров. В шахте остаются 46 человек.

В больницы доставлены 43 пострадавших. Четверо из них — в тяжелом состоянии, 39 — в состоянии легкой и средней тяжести. Президент России Владимир Путин дал поручения по поводу эвакуации и спасения горняков в результате ЧП на шахте.

Читайте также:
Шахтеры траур по погибшим Кузбасс
Google news Yandex news Yandex dzen Mail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...

Подкасты

Подписаться
Последнее
Все новости
Мнения
Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

А вам какое дело: пить или не пить?

Антон Кульбачевский
Антон Кульбачевский

Трансформация неизбежна

Александр Хохлов
Александр Хохлов

В вышиванке опознали косоворотку

Сергей Лесков 
Сергей Лесков 

Суровые ветры над потоком

Игорь Березин
Игорь Березин

Что купить перед Новым годом

Наталия Покровская
Наталия Покровская

Хотим любви, но требуем валюту

Никита Миронов
Никита Миронов

Почему на Кутузовском разбились автоблогеры

Все мнения
О проекте