Фото: Telegram / Цивилев. Live

Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев объявил трехдневный траур по погибшим рабочим в шахте «Листвяжная». Об этом сообщили в пресс-службе политика в четверг, 25 ноября.

— Губернатор Сергей Цивилев объявил трехдневный траур в Кузбассе по погибшим шахтерам с 26 по 28 ноября, — отмечается в Telegram-канале «Цивилев. Live».

25 ноября президент России Владимир Путин назвал происшествие в шахте «Листвяжной» большой бедой. Спасательные службы, как уточнил он, получили распоряжения о помощи людям. Глава государства заявил, что мысленно с ними.

Утром 25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля, которая принадлежит предприятию «Шахта «Листвяжная». Причиной задымления стало воспламенение угольной пыли.

На момент задымления в шахте находились 285 человек. По последним данным, число погибших составляет 11 человек.

Кроме того, на поверхность подняты 239 шахтеров. В шахте остаются 46 человек.

В больницы доставлены 43 пострадавших. Четверо из них — в тяжелом состоянии, 39 — в состоянии легкой и средней тяжести. Президент России Владимир Путин дал поручения по поводу эвакуации и спасения горняков в результате ЧП на шахте.