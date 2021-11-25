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Генпрокуратура назвала предварительную причину инцидента на «Листвяжной»

Иван Юминов

Происшествия
Генпрокуратура назвала предварительную причину инцидента на «Листвяжной»
Фото: kemobl.ru

Предварительной причиной инцидента на шахте «Листвяжная» в Кемеровской области стал взрыв метана. Об этом сообщил заместитель генерального прокурора Дмитрий Демешин в четверг, 25 ноября.

— Скорее всего, это был метановый взрыв, обусловленный тем, что была какая-то искра, которая повлекла за собой взрыв и динамический удар. Он травмировал людей, которые не смогли выбраться, — рассказал представитель ведомства.

Для расследования причин происшествия на место прибыли следователи из Москвы, приводит слова Демешина РИА Новости.

25 ноября в Кемеровской области произошло задымление на шахте по добыче угля «Листвяжная». Причиной инцидента стало воспламенение угольной пыли.

На момент задымления в шахте находились 285 человек. По последним данным, число погибших составляет 14 человек.

Спасатели подняли на поверхность 239 шахтеров, при этом в шахте остаются 35 человек. В больницы доставлен 51 пострадавший в результате задымления.

Кемеровская область объявила трехдневный траур по погибшим в шахте. Президент России Владимир Путин назвал инцидент в «Листвяжной» большой бедой.

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