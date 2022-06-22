«Война — это страшно»: ветеран ВОВ Анисимов — о нападении фашистов, бункере Сталина и службе в ФСБ

В истории России 22 июня 1941 года является одной из самых трагичных дат. В этот день началась Великая Отечественная война (ВОВ) — 1941–1945 годы, освободительная война народов Советского Союза против гитлеровской Германии и ее союзников. Это сражение стало важнейшим этапом во Второй мировой войне (1939–1945). В нашей стране 22 июня отмечается также День памяти и скорби, когда потомки героев вспоминают о них и их великих подвигах в борьбе с «коричневой чумой». «Вечерняя Москва» пообщалась с ветераном ВОВ, полковником ФСБ в отставке Виктором Анисимовым, который встретил войска противника на пороге родного дома, будучи ребенком.

— Виктор Николаевич, когда началась Великая Отечественная война, вы были еще совсем ребенком. Расскажите о своих первых впечатлениях, когда объявили, что немцы напали на СССР?

— Тогда моя семья жила на севере Москвы, в Войковском районе, недалеко от метро. Наши окна выходили на Ленинградское шоссе. Войну я встретил, будучи еще совсем подростком. Помню, что первые авиаудары немцы нанесли 23 числа. И мы — ребятишки 14–15 лет — пытались всеми силами помочь взрослым: таскали ведра с водой и песком на чердаки, которые уничтожала авиация противника. Конечно, не до конца верилось, что началась война. Все было похоже на сон. Было ли страшно? Наверное, нет, потому что мы защищали свой дом. Помню, как с ребятами лазали по крышам, а взрослые нас просили этого не делать. Боялись, что противник может бросить бомбу. Одними из ярких впечатлений было мое наблюдение за тем, как немцы бомбили крупные заводы вблизи Химок. Еще они хотели полностью уничтожить плотину, сдерживающую Москву-реку, но им не удалось это провернуть, потому что наши солдаты подоспели и нейтрализовали их.

— Насколько мне известно, когда началась Битва за Москву, вы вместе с родителями были вынуждены покинуть столицу советского государства.

— Мои родители были не последние люди в городе, работали в правительственных органах. Вместе с ними мы уехали в Самару. Это был октябрь 1941 года, когда Государственный комитет обороны выпустил секретное постановление об эвакуации столицы СССР в город Куйбышев. Туда уехало все высшее руководство страны. Планировалась и эвакуация товарища Сталина туда. Именно в Куйбышеве строилось убежище для него, которое затем назвали сталинским бункером. И я тоже принимал участие в этом процессе — назначили меня помощником электрика. Кстати, Сталин туда так и не поселился. Хотя очень много легенд гласят, что вождь там якобы жил, а в Кремле оставил своего двойника. Но все, кто работал там, а это свыше 4000 человек, уверяют, что нога Сталина туда ни разу не ступила. Я и сам там прожил чуть больше года и не видел его. Работы велись на глубине 37 метров под землей. Это как десятиэтажный дом. У Гитлера, например, бункер был куда меньше — около 15 метров. Аналогичные убежища были созданы для вождя в Сталинграде, Ярославле, Казани и в других крупных городах.

— Как потом сложилась ваша жизнь, неужели остались в Самаре?

— Спустя полтора года после возведения сталинского бункера моей семье разрешили выехать обратно в Москву. Вернувшись домой, я начал работать слесарем на войковской автобазе. Шел декабрь 1943 года, меня призвали на службу в армию. И нас — семнадцатилетних парней — направили в город Великие Луки в Псковской области. Именно там и началась нападательная операция, которую впоследствии прозвали Великолукской. Город был захвачен немцами и постоянно передавался из рук в руки. На одном берегу реки Ловати были мы, а на другом — немцы, которые властвовали на захваченных территориях. Из нас сформировали 603 гвардейский зенитный артиллерийский полк. В качестве наступательного оружия нам выдали зенитное шведское орудие, которое поставляли в СССР США. В нашу задачу входила оборона важных стратегических объектов и железнодорожной инфраструктуры. Там же меня назначили заместителем оружейного расчета, а затем — командиром. И для парня, который окончил всего шесть классов школы, это было большим достижением. Ведь с началом войны учиться в школе было невозможно. До конца войны я отслужил в 603-м гвардейском зенитно-артиллерийском полку. В его составе я вошел в Восточную Пруссию, для нас война завершилась именно там. Участвовать в битвах нам тоже пришлось, когда мы освобождали Белоруссию и нейтрализовали всякую шпану в лице бандеровцев на Украине. Потом война закончилась, нас расформировали, но я продолжил служить еще целых пять лет.

— Но, несмотря на все сложности послевоенной жизни, вы, вернувшись домой, смогли сделать прекрасную карьеру в правоохранительных органах?

— В 1952 году я демобилизовался и вернулся в Москву, в родительский дом. Отец мой, который работал в Министерстве внутренних дел, определил меня туда же, где я отработал 42 года. Параллельно окончил вечернюю школу молодежи и юридический институт при МГУ им. М. В. Ломоносова, получив прекрасное юридическое образование. Отдал службе в органах я почти 50 лет.

— Пройдя такой большой путь от войны к победе, какие вы для себя сделали выводы?

— Война — это страшно. Мы защищали свою землю от фашизма. И самое главное, чтобы молодое поколение, идущее нам вслед, уважало этот путь. Память о героях, отдавших жизнь за Родину, незыблема, нужно помнить о них и не забывать. Я написал даже книгу о войне, о том пути, который мне пришлось пройти. Ее часто цитируют в статьях о Великой Отечественной войне не только наши историки, издания, но даже иностранные СМИ из ближайшего зарубежья. Сегодня в свои 96 лет, оглядываясь назад, я понимаю, насколько наш народ был стоек, хотя, как говорится, враг был боек. Несмотря ни на что, мы принесли победу домой, а это самое главное.

Дополним: Виктор Николаевич Анисимов после службы в органах госбезопасности с 1951 по 1983 год более тридцати лет был членом Совета ветеранов УФСБ РФ по Москве и Московской области. Сегодня проживает в Сокольниках, воспитывает правнуков и пишет стихи.