Адвокат Грачевой — о домашнем насилии: Маргарита была похищена дважды, но никто не воспринимал всерьез

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Дело Маргариты Грачевой, которой муж из ревности отрубил кисти рук, всколыхнуло современное общество. Адвокат девушки Мари Давтян, которая работает с делами о домашнем насилии более десяти лет, рассказала «Вечерней Москве» о судебном разбирательстве, о том, как сейчас живет Грачева, и о коллективном иске пострадавших от насилия в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

— Мари, вы добились, чтобы мужа Маргариты приговорили к 14 годам лишения свободы. Что для вас значило это дело?

— Когда у Маргариты Грачевой произошла трагедия, мне позвонили несколько человек. Они говорили, что ей необходима юридическая помощь. Мы вместе с Аленой Поповой обсуждали, что Грачеву могут дать всего лишь 6,6 года лишения свободы. Это очень мало. Он максимально пытался минимизировать свое наказание в надежде выйти по условно-досрочному освобождению. Это меня подстегнуло более подробно разобраться в данном деле. Я решила, что буду вести его сама. Грачев не только причинил тяжкий вред Маргарите. Также стоял вопрос о системном бездействии полиции в Серпухове. Более того, Маргарита Грачева была похищена дважды. Но никто не воспринимал всерьез, что муж увозит женщину против ее воли, как похищение. Причем в первый раз — с ножом.

Мне кажется, что СМИ во многом содействовали благополучному исходу данного уголовного дела. Большая огласка подтолкнула Следственный комитет внимательно посмотреть в эту сторону. Однако в первое время уголовное дело было возбуждено только за причинение тяжкого вреда здоровью и угрозу убийства по первому эпизоду. Было очень сложно донести до следователей, что если человека насильно сажают в машину и везут куда-то, угрожая ножом, то это является похищением. Даже если жену похитил муж. В этом заключалась самая большая сложность.

— Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) удовлетворил коллективную жалобу жертв домашнего насилия против России, постановив выплатить им в общей сложности около 450 тысяч евро. Жалоба объединяла дела четырех женщин: Натальи Туниковой, которая ударила мужа ножом, когда он пытался выбросить ее из окна квартиры, Елены Гершман, Ирины Петраковой, несколько раз подававших жалобы на избиения и насилие со стороны своих мужей, и Маргариты Грачевой. Как вам удалось добиться такого решения?

— Отмечу, что я не одна его добилась. Это большая работа сразу нескольких адвокатов и организаций, потому что дела были объединены. Я и Валентина Фролова представляли Маргариту Грачеву и Ирину Петракову. Коллеги из «Правовой инициативы» представляли Елену Гершман. А Мария Воскобитова и Глеб Глинка представляли Наталью Туникову. Мы бы никогда не добились такого успеха, если бы до этого не было дела Валерии Володиной*. Когда дела объединили, то суд предложил нам всем вместе участвовать. Мы с коллегами давно знакомы и занимаемся проблемой домашнего насилия. Нас было восемь адвокатов. Сплоченность помогла добиться данного результата.

*Россиянка Валерия Володина подала жалобу в ЕСПЧ на бездействие правоохранительных органов в ответ на ее заявления об угрозах и преследовании со стороны бывшего сожителя, распространявшего также ее интимные фотографии. В 2019 году суд удовлетворил жалобу женщины на отсутствие в России механизмов защиты пострадавших от домашнего насилия. А в 2021 году Европейский суд по правам человека удовлетворил второй иск и счел, что в РФ не сумели провести эффективное расследование и обеспечить защиту женщины.

— Как сейчас живет Маргарита Грачева? Удалось ли ей наладить свою жизнь после этого ужасающего происшествия?

— Маргарита активно ведет свой блог в соцсетях. Там она подробно рассказывает о своей жизни. Совсем недавно у нее появился третий ребенок, она вышла замуж. Они с супругом строят дом. У нее все в порядке.

Дело Маргариты Грачевой

Семейная драма произошла в подмосковном Серпухове 11 декабря 2017 года. В этот день Дмитрий Грачев в приступе ревности вывез жену Маргариту в лес, где отрубил ей кисти обеих рук. После этого ревнивец отвез искалеченную супругу в больницу, а сам сдался полиции. Преступление злоумышленник спланировал до мелочей.

Истерзанную женщину пытались спасти лучшие московские хирурги. Они буквально совершили чудо: в течение десяти часов врачи восстанавливали пострадавшей кисть одной руки. Вторую руку спасти не удалось, на ее месте установили протез.

К моменту преступления Грачевы состояли в браке уже пять лет.

В сентябре 2018 года мужа Грачевой лишили родительских прав, а 15 ноября того же года приговорили к 14 годам колонии строгого режима, признав виновным в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшего за собой потерю органа, а также в похищении и угрозе убийством. Прокуратура просила для Грачева 17 лет лишения свободы, однако суду пришлось учесть смягчающие обстоятельства в виде явки с повинной, признания вины, извинений и активной помощи следствию.

Вред здоровью суд оценил в два миллиона рублей, хотя один только протез обошелся Маргарите почти втрое дороже.

14 декабря 2021 года Европейский суд по правам человека в Страсбурге обязал Россию выплатить больше 400 тысяч евро компенсации жертвам домашнего насилия. Среди пострадавших числится и Маргарита Грачева.