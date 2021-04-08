В центре «Профессионал» выпускнице помогли сменить профессию и найти новую работу

Фото: Из личного архива Ксении Андреенковой

Если вы долгое время не можете найти работу, задумайтесь о дополнительном обучении или смене профессиональной деятельности. С этим помогут в столичном центре «Профессионал». В учебном центре можно бесплатно освоить новое востребованное направление работы и получить поддержку при трудоустройстве.

Выпускница центра Ксения Андреенкова по первому образованию специалист по туризму. Долгое время она работала менеджером по продажам в компании, занимающейся производством косметической продукции. Когда в фирме возникли финансовые сложности и сотрудникам стали задерживать зарплату, девушке пришлось уволиться. Целый год она не могла найти работу, поэтому решила сменить профессию и обратилась за помощью к специалистам. По направлению службы занятости она прошла SMM-курсы в «Профессионале» и теперь работает по новой специальности.

Смена профессии: с чего начать?

Ксения давно задумывалась о смене профессиональной деятельности, но для этого ей необходимо было пройти дополнительное обучение. Знакомые посоветовали обратиться за помощью в центр «Профессионал».

Девушка основательно изучила все направления обучения и остановилась на программе «SMM — продвижение в социальных сетях». Ксения решила, что направление SMM сейчас активно развивается, многие компании продвигают свои услуги в социальных сетях, поэтому SMM-специалисты востребованы на рынке. Еще одним плюсом профессии девушка посчитала возможность работать удаленно или вообще стать самозанятой. Но были и сомнения. Ксения боялась, что не сможет реализоваться в новой для себя области и зря потратит время. Оценив все за и против, девушка решила рискнуть и прошла онлайн-обучение.

На предыдущей работе Ксения уже сталкивалась с привлечением клиентов через Instagram, но для хорошего результата не хватало знаний. Ей всегда хотелось научиться писать рекламные тексты и узнать секреты продвижения в соцсетях. Всего за две недели интенсивного обучения она изучила основы маркетинговых технологий и SMM. Однако после обучения Ксения все еще чувствовала себя неуверенно, не знала, как правильно преподнести свой опыт и грамотно составить резюме. Ей казалось, что она не сможет обойти более опытных специалистов в конкурсе на вакансию.

Работа с карьерным консультантом

В учебном центре выпускнице предложили помощь в трудоустройстве. Она обратилась к карьерному консультанту и после встречи с ним уже через месяц вышла на новую работу. Вместе со специалистом Ксения подробно разобрала каждый пункт своего резюме, поняла, на каком опыте и профессиональных качествах стоит делать акцент в разговоре с работодателем. Карьерный консультант подсказал, где лучше искать предложения о работе, помог подобрать вакансии, соответствующие опыту девушки. Не менее важно, что специалист смог просто поддержать выпускницу, помочь ей поверить в свои силы и обрести уверенность.

— После обучения я испытывала восторг и воодушевление. Но проанализировав резюме других кандидатов, расстроилась, потому что поняла, что вокруг много более опытных специалистов. Резюме я составляла интуитивно, и это не дало никаких плодов. На помощь пришел карьерный консультант. Эта встреча оказалась очень полезной! Специалист не только разложила по полочкам, как правильно составить резюме, но и психологически поддержала меня. После нашей встречи я будто увидела свет в конце тоннеля и в скором времени нашла работу по новой специальности, — рассказывает Ксения.

Сейчас выпускница «Профессионала» работает маркетологом в успешной компании по производству и продаже косметики. Она анализирует конкурентов, продвигает продукты своей компании, разрабатывает дизайн упаковки, взаимодействует с контрагентами. Ксения довольна своей работой. Новые знания помогли ей стать хорошим специалистом, а встреча с карьерным консультантом — поверить в себя.

— Еще на предыдущей должности менеджера по продажам одним из способов привлечения новых клиентов была страничка в Instagram. Уже тогда я чувствовала, что не хватает знаний. Дополнительное обучение помогло мне развить новые навыки и почувствовать себя увереннее в этой сфере. Нам дали хорошую маркетинговую базу. Она может пригодиться во всех областях, где есть продажи через социальные сети, — говорит девушка.

СПРАВКА «ВМ»

Учебный центр «Профессионал» работает в структуре столичного департамента труда и соцзащиты. В центре можно пройти переобучение или курсы повышения квалификации по современным востребованным специальностям, а также освоить рабочие профессии.

Слушатели и выпускники «Профессионала» могут также обратиться за помощью в трудоустройстве к карьерным консультантам центра. Безработные москвичи, мамы детей до 7 лет и люди старше 50 лет обучаются бесплатно. Для этого необходимо зарегистрироваться на сайте службы занятости и заполнить заявку. Связаться с сотрудниками центра можно по телефону +7 (495) 260-52-89 или написать на почту eduprof@social.mos.ru.

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