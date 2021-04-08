Тренинг по поиску работы добавили во все курсы центра «Профессионал»

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Россия, Москва, улица Академика Скрябина, 9к2с4 Карта всех событий

В каждый курс центра дополнительного профессионального обучения и трудоустройства «Профессионал» добавили тренинг по поиску работы. На нем можно узнать, как найти нужную вакансию, связаться с компанией и составить свое резюме.

— Главная задача тренинга в том, чтобы у человека появились понимание процесса поиска работы и четкий план действий. После нашей встречи не должно остаться вопросов о том, как писать резюме, кто такой HR-специалист и что он может спросить на собеседовании, — рассказала карьерный консультант центра Розалина Кагонян.

Соискателей подготовят к собеседованию, объяснят, что нужно учесть при заключении трудового договора и помогут преодолеть неуверенность и барьеры, возникающие при поиске работы. Так, людям старшего возраста советуют делать акцент на большом трудовом опыте и обширных знаниях. Молодым мамам стоит начать с удаленной или проектной работы при выходе из декрета, приводятся рекомендации на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее аналитики составили список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве.

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