Проект «Среда развития» для самозанятых заработает в столичном центре «Моя карьера»

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Проект «Среда развития» для самозанятых граждан появится в столичном центре «Моя карьера». Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 7 апреля.

По ее словам, рынок труда изменился, люди все чаще начинают рассматривать гибкие возможности для заработка. Для многих самозанятость является отличным способом зарабатывать здесь и сейчас законным путем.

Заммэра отметила, что в городе с начала 2021 года как индивидуальные предприниматели и самозанятые зарегистрировались более двух тысяч человек.

— На протяжении двух лет служба занятости Москвы регулярно проводит обучение основам предпринимательской деятельности, помогает оформить статус самозанятого и начать зарабатывать. 21 апреля мы запускаем новый проект «Среда развития» для поддержки самозанятых Москвы, — сказала Анастасия Ракова.

Каждое мероприятие проекта будет иметь свою тему и структуру, участники будут решать сложные задачи по развитию бизнеса, обмениваться опытом и получать профессиональную поддержку специалистов, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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