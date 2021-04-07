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Шестнадцать госуслуг в сфере социальной защиты станут полностью электронными
Фото: Мобильный репортер / АГН Москва

Шестнадцать госуслуг в сфере социальной защиты станут полностью электронными

Иван Юминов

Город

В электронный вид переводят еще 16 госуслуг в сфере социальной защиты населения. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы в правительстве города по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 7 апреля.

— С 10 апреля переводятся только в электронный формат семь услуг по социальным выплатам семьям с детьми и одна для людей с ограниченными возможностями здоровья. С 30 апреля — еще шесть услуг по назначению выплат старшему поколению, включая назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам, и новая ежемесячная выплата на детей от трех до семи лет включительно, — сообщила заммэра.

Кроме того, постановка на учет для получения санаторно-курортной путевки перейдет в электронный вид с 1 ноября 2021 года. Семьям с детьми больше не потребуется предоставлять справки о постановке на учет до 20 недель беременности или об обучении в вузе. Документ о призыве отца ребенка на военную службу также не нужен — органы соцзащиты смогут самостоятельно запросить их у других учреждений, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Ранее сообщалось о старте в России эксперимента по авторизации в соцсетях через портал госуслуг.

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