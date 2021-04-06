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Эксперимент по авторизации в соцсетях через портал госуслуг начался в России
Фото: freepik.com

Эксперимент по авторизации в соцсетях через портал госуслуг начался в России

Татьяна Плотникова

Общество

В России стартовал эксперимент по идентификации через Единую систему идентификации и аутентификации портала госуслуг пользователей социальных сетей и агрегаторов объявлений.

Согласно соответствующему постановлению правительства РФ, владельцам соцсетей и агрегаторов информации, присоединившимся к эксперименту, рекомендется обеспечить готовность своих ресурсов к взаимодействию с ЕСИА.

Эксперимент продлится до 1 июля 2022 года. После перехода ЕСИА с 1 января 2022 года на использование российских средств шифрования идентификация пользователей соцсетей должна будет обеспечиваться «путем выполнения требований к средствам информационных технологий, содержащим российские криптографические алгоритмы и средства шифрования».

Для авторизации в социальных сетях через портал госуслуг можно по своему желанию выбрать: регистрироваться по отдельному логину и паролю или воспользоваться учетной записью портала.

В Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ рассказали о работе над тем, чтобы россияне также получили возможность заключать сделки, подписывать договоры в интернете после авторизации через логин и пароль портала госуслуг.

Кроме того, ведомство планирует развивать предоставление госуслуг на коммерческих площадках, рассказали в пресс-службе Минцифры ТАСС.

Ранее сообщалось, что на портале госуслуг стартовала онлайн-запись детей в первый класс.

Читайте также: Новая версия госуслуг сможет выдержать 50–60 миллионов пользователей в сутки

госуслугисоцсетиМинцифры
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