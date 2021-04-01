Онлайн-запись в первый класс стартовала на подмосковном портале госуслуг

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Родители из Подмосковья теперь могут записать своего ребенка в первый класс не выходя из дома. Запись с помощью портала госуслуг стартовала с 1 апреля в Московской области. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мингосуправления.

— На территории области полностью переведена в цифровой формат услуга записи ребенка в школу. Раньше папы и мамы должны были сначала подать заявление онлайн, а потом принести оригиналы документов в школу для зачисления ребенка в первый класс. Однако с этого года последнее больше делать не надо, — рассказал руководитель ведомства Максим Рымар.

По его словам, эксперты будут сверять документы с помощью системы межведомственного электронного взаимодействия. При этом проще стала и форма заявления, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Например, вместо скана свидетельства о рождении ребенка можно просто указать данные документа в советующей графе. Исключения касаются только заграничных документов.

В настоящее время действует запись будущего первоклассника в образовательное учреждение по месту жительства, а с 6 июля — в любую другую. Как уточнил Максим Рымар, услуга была запущена в регионе в полночь. С этого времени уже успели подать свыше 15 тысяч заявок.

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