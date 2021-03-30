Юрист разъяснила правила записи ребенка в школу

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Рекомендации родителям, как записать ребенка в школу, дала юрист Ольга Сулим. По ее словам, запись на обучение в образовательное учреждение осуществляется согласно территориальному принципу.

Папам и мамам нужно выяснить, за какой школой закреплено место проживания семьи. Существуют несколько способов подачи документов. Первый — личное посещение образовательного учреждения. Также можно воспользоваться почтовыми услугами или сайтами государственных и муниципальных порталов.

— Тут важно отметить, что с 2021 года изменились сроки подачи заявления. Если раньше запись была доступна с 1 февраля, то сейчас это делают в два этапа. Первый — проходит с 1 апреля по 30 июня, — объяснила Сулим.

В указанное время принимают документы от тех, кто проживает на закрепленной за конкретной школой территории. Следующий этап подачи заявлений продлится с 6 июля по 5 сентября. Данный период относится к тем детям, которые проживают на территории, которая не закреплена за определенным учреждением образования, отмечает Nation news.

По словам эксперта, в последнем случае ребенка зачислят, если остались свободные места. Если же их нет, то школа может отказать в приеме ребенка, проживающего в другом районе. Тогда местные органы самоуправления обязаны помочь родителям в устройстве будущего учащегося в другое образовательное учреждение. Юрист также подчеркнула, что заявление можно подавать лишь в одну–три школы в одном районе.

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