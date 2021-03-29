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Оригиналы документов больше не нужны для зачисления ребенка в подмосковную школу
Фото: «Вечерняя Москва»

Оригиналы документов больше не нужны для зачисления ребенка в подмосковную школу

Елена Фролова

Образование

Родителям будущих первоклассников в Московской области больше не нужно предоставлять оригиналы документов, чтобы их детей зачислили в школу. Об этом сообщили в пресс-службе Министерства образования региона.

— В областных школах с 1 апреля стартует подача документов в первые классы по месту регистрации ребенка. Начиная с 2021 года оригиналы документов в образовательное учреждение не нужно приносить. Их будут проверять в удаленном режиме, — объяснила руководитель ведомства Ирина Каклюгина.

По ее словам, благодаря этому папам и мамам будущих школьников станет удобно заниматься процессом зачисления ребенка в то или иное образовательное учреждение. Сделать это можно будет, не выходя из дома. Для этого достаточно зайти в личный кабинет на портале государственных услуг, отмечает «Подмосковье сегодня». Однако уточняется, что записать ребенка в школу по месту регистрации можно будет до 30 июня.

Помимо этого, до указанного срока можно будет воспользоваться льготами и правом преимущественного приема будущих первоклассников в образовательное учреждение, где обучаются их сестры и братья.

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