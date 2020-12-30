Горожанам рассказали об усовершенствовании мобильного приложения «Госуслуги Москвы»

Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

В 2020 году число пользователей мобильного приложения «Госуслуги Москвы» выросло более чем на 850 тысяч человек, что в два раза больше, чем в прошлом году. Как отметил руководитель проекта «Мобильные сервисы» столичного департамента информационных технологий Олег Филимонов, приложение стало незаменимым во время пандемии коронавируса.

По его словам, на данный момент количество активных пользователей превышает 2,3 миллиона человек.

— В 2020 году мы выпустили несколько полезных обновлений для жителей: появилась возможность оплаты электроэнергии, записи в центры госуслуг «Мои документы» и функция заказа горячего питания для ребенка в школе. Развитие приложения продолжится: в следующем году мы добавим в него новые полезные функции, — цитирует Филимонова официальный сайт мэра Москвы.

В этом году жители столицы чаще всего пользовались сервисами для передачи показаний счетчиков электроэнергии и воды, оплаты коммунальных услуг и просмотра электронного единого платежного документа. Также горожане часто заходили в раздел «Электронный дневник» для проверки оценок и школьных заданий детей.

Так, функцию оплаты счетов за электричество добавили в мобильном приложении в апреле этого года. Услуга заработала в разделах «Внесение показаний» и «Мои начисления».

Весной 2020 года сервис приложения «Запись на прием к врачу» расширили функцией онлайн-записи на тестирование на антитела к коронавирусу и на ПЦР-тестирование для определения наличия инфекции.

Кроме того, у москвичей появилась возможность записаться на вакцинацию от COVID-19. Список категорий постоянно обновляется. Так, с 30 декабря сделать прививку могут студенты старше 18 лет, работники Строительного комплекса Москвы и граждане, страдающие хроническими заболеваниями, наличие которых требует соблюдать самоизоляцию.

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