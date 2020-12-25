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Виджеты и быстрая навигация появились в мобильном приложении «Моя Москва»
Фото: mos.ru/Официальный сайт Мэра Москвы

Виджеты и быстрая навигация появились в мобильном приложении «Моя Москва»

Юлия Ямпольская

Город

Дизайн обновился в мобильном приложении «Моя Москва». Для пользователей появились удобные виджеты и переход между разделами. В новой версии также изменилось оформление.

Как отметил заместитель главы столичного департамента информационных технологий Максим Алексашкин, разработчики стремились сделать так, чтобы приложение стало еще удобнее.

— Теперь получение услуг, просмотр новостей и оплата начислений доступны в разных разделах, а переходить между ними можно благодаря удобной панели навигации. Помимо этого, в приложении появились виджеты. Они помогут пользователям своевременно увидеть на главном экране важную информацию и не забыть о предстоящих событиях, — цитирует Алексашкина официальный сайт мэра Москвы.

Раньше новости, услуги, доступ в раздел «Мои платежи» и поиск находились на одном экране. Теперь для каждого из них создали отдельную страницу. Так, на данный момент пользователь сможет видеть только актуальный для себя набор сервисов. Для быстрого перехода между ними необходимо выбрать нужный раздел в панели навигации.

В новой версии разделы расположились в следующем порядке: «Главная», «Новости», «Платежи», «Услуги», «Поиск». На основной странице видны новости дня и полезные уведомления в виде виджетов, индивидуальных для каждого пользователя. Сейчас уведомления могут напомнить горожанам о записи к врачу, передаче показаний воды и электроэнергии, а также оповещают в случае эвакуации транспорта. В дальнейшем возможности будут расширять.

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