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Новая версия «Госуслуг» сможет выдержать 50-60 миллионов пользователей в сутки
Фото: freepik.com

Новая версия «Госуслуг» сможет выдержать 50-60 миллионов пользователей в сутки

Иван Юминов

Общество

Новая версия портала «Госуслуг» выдержит трафик в 50-60 миллионов пользователей за день. Об этом заявил заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Олег Качанов в четверг, 1 апреля.

— У нас портал отлично работает, услуги работают, народ смотрит, дают разнообразные отзывы, в целом, довольно позитивно, — рассказал он.

Обновленная версия пока доступна пользователям только в тестовом режиме, а нынешнюю планируют закрыть в третьем квартале 2021 года, отмечает РИА Новости.

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