«Госуслуги» запускают запись детей в школу с 1 апреля

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На портале «Госуслуги» с 1 апреля начнется прием заявлений на обучение по общеобразовательным программам. Об этом в среду, 31 марта, сообщил замглавы Министерства цифрового развития и массовых коммуникаций РФ Олег Качанов.

— Начинается прием заявлений на обучение по образовательным программам общего образования через портал «Госуслуги». С 1 апреля по 30 июня 2021 года подать электронное заявление на поступление в школу смогут жители 30 российских регионов, в которых обеспечена техническая возможность подачи заявления через специализированную форму на портале, — рассказал Качанов.

Он также объяснил, что регистрация заявления на поступление в школу будет автоматической, а уведомление придет в личный кабинет пользователя. По его словам, портал готов к повышенной нагрузке, пишет РИА Новости.

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