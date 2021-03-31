Новую версию портала «Госуслуги» запустили в тестовом режиме

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Новая версия портала «Госуслуги» стартовала в тестовом режиме. Об этом в среду, 31 марта, заявил глава Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Максут Шадаев.

— Фактически портал проводит пользователя через сценарии получения услуг, говорит, какой набор документов нужен в каждом конкретном случае, — рассказал Шадаев во время совещания президента с членами правительства.

Одно из самых серьезных инструментов — изменение формата взаимодействия с пользователями. Теперь не нужно будет читать инструкции, так как общение с пользователем будет строиться по формату «вопрос — ответ».

Планируется, что старая версия прекратит функционировать с третьего квартала 2021 года, пишет РИА Новости.

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