Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Названы самые популярные пакеты услуг среди москвичей в офисах «Мои документы»
Фото: Пресс-службаДепартамента капитального ремонта Москвы

Названы самые популярные пакеты услуг среди москвичей в офисах «Мои документы»

Полина Долганова

Город

В московских центрах госуслуг «Мои документы» рассказали, какие документы чаще всего оформляют жители столицы.

На первом месте в топе рейтинга расположился пакет услуг «Рождение ребенка». Пакет позволяет разом оформить несколько документов на новорожденного. Специалисты составляют заявки на получение свидетельства о рождении и свидетельства об установлении отцовства, если это необходимо. Родителям помогают получить справку о рождении ребенка, СНИЛС, полис ОМС и другие документы. Всего с 2016 года этим пакетом воспользовались более 450 тысяч человек.

На втором месте оказался пакет «Многодетная семья». Он предназначен для семей, в которых воспитываются не менее трех детей. В него входит получение удостоверения многодетной семьи, карты москвича и льготы по налогу на имущество. За пять лет в офисах предоставили более 100 тысяч пакетов услуг для семей с тремя и более детьми.

На третьем месте в рейтинге расположился пакет «Оформление наследства». С помощью него москвичи могут подать заявки на получение информации из Единого государственного реестра недвижимости и проведение инвентаризации. Горожане обращались к специалистам по этому пакету более 60 тысяч раз с 2016 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, ранее на сайте центров госуслуг начал работать чат-бот, который способен отвечать на вопросы москвичей. Цифровой сервис поможет найти данные по оформлению конкретной услуги или записаться на прием к специалисту.

Читайте также: Центры госуслуг «Мои документы» присоединятся к акции «Час Земли»

госуслугисемьяМосква
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Что почитать подростку: рекомендации РПЦ

Александр Хохлов
Александр Хохлов

Горе украинцам без ума и без вакцины

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Москва музыкальная: угадай «Мелодию» с двух кружек

Елена Гагарина
Елена Гагарина

От Смутного времени до полета в космос: чем удивит Московский Кремль

Татьяна Еременко
Татьяна Еременко

Группа «Кино» и пустота: возможен ли концерт без Виктора Цоя

Екатерина Рощина
Екатерина Рощина

Корабль на мели: во что обходится ошибка капитана

Георгий Коняев
Георгий Коняев

Православие и мясо: можно ли есть заменители в пост

Все мнения
Вопрос дня
Какое название новой станции Большой кольцевой линии (БКЛ) вам нравится больше?
О проекте
Читайте нас в