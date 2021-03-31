Названы самые популярные пакеты услуг среди москвичей в офисах «Мои документы»

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В московских центрах госуслуг «Мои документы» рассказали, какие документы чаще всего оформляют жители столицы.

На первом месте в топе рейтинга расположился пакет услуг «Рождение ребенка». Пакет позволяет разом оформить несколько документов на новорожденного. Специалисты составляют заявки на получение свидетельства о рождении и свидетельства об установлении отцовства, если это необходимо. Родителям помогают получить справку о рождении ребенка, СНИЛС, полис ОМС и другие документы. Всего с 2016 года этим пакетом воспользовались более 450 тысяч человек.

На втором месте оказался пакет «Многодетная семья». Он предназначен для семей, в которых воспитываются не менее трех детей. В него входит получение удостоверения многодетной семьи, карты москвича и льготы по налогу на имущество. За пять лет в офисах предоставили более 100 тысяч пакетов услуг для семей с тремя и более детьми.

На третьем месте в рейтинге расположился пакет «Оформление наследства». С помощью него москвичи могут подать заявки на получение информации из Единого государственного реестра недвижимости и проведение инвентаризации. Горожане обращались к специалистам по этому пакету более 60 тысяч раз с 2016 года, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, ранее на сайте центров госуслуг начал работать чат-бот, который способен отвечать на вопросы москвичей. Цифровой сервис поможет найти данные по оформлению конкретной услуги или записаться на прием к специалисту.

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