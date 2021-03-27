Центры госуслуг «Мои документы» присоединятся к акции «Час Земли»

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Россия, Москва, Малый Харитоньевский переулок, 10 Карта всех событий

Центры госуслуг «Мои документы» и Дворец бракосочетания № 1 станут участниками международной экологической акции «Час Земли». Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы в субботу, 27 марта.

Акция пройдет в субботу с 20:30 до 21:30. Центры госуслуг отключат вывески с логотипом до утра воскресенья, 28 марта. При этом сотрудники продолжат работать в обычном графике.

Во Дворце бракосочетания № 1 с 15:00 до 18:00 комнаты ожидания и торжественный зал будут освещаться без электричества. Сперва будет использоваться дневной свет, а затем — свечи. Также начиная с 20:30 подсветка фасадов и внутреннее освещение всех ЗАГСов города будут отключены.

Ранее сообщалось о 30 образовательных организациях столицы, которые также примут участие в «Часе Земли».

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