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Комплекс городского хозяйства Москвы развеял мифы об электричестве в преддверии «Часа Земли»
Фото: Вечерняя Москва

Комплекс городского хозяйства Москвы развеял мифы об электричестве в преддверии «Часа Земли»

Никита Абрамов

Город

Комплекс городского хозяйства Москвы развеял популярные мифы, касающиеся акции «Час Земли». Об этом в пятницу, 26 марта, сообщила пресс-служба ведомства.

МИФ № 1

Многие считают, что если все одновременно включат или же отключат свет, то произойдет большой скачок напряжения, который способен навредить энергосистеме города. Однако на самом деле отключение или включение света в квартирах нескольких десятков тысяч человек никак не повлияет на нагрузку энергосистемы. Такие колебания параметров происходят ежедневно во время пиковых часов, когда жители Москвы покидают дома с утра или приезжают с работы.

МИФ № 2

Некоторые люди опасаются, что массовое отключение освещения на улицах небезопасно. На самом деле на время акции отключат только декоративную подсветку, тогда как уличное освещение для пешеходов и автомобилистов продолжит свою работу.

МИФ № 3

Многие жители города считают, что за час невозможно сэкономить энергию. Однако это не является целью «Часа Земли». Данная акция — это символическое напоминание о разумном потреблении электроэнергии и природных ресурсов, а также о бережном отношении к окружающей среде, говорится в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Напомним, международная акция «Час Земли» ежегодно проводится в столице с 2009 года. Цель акции — привлечение внимания к необходимости ответственно относиться к природе и ресурсам планеты. Любой желающий может принять участие в акции. Для этого достаточно погасить свет дома 27 марта с 20:30 до 21:30.

Читайте также: Около 30 образовательных организаций Москвы присоединятся к акции «Час Земли»

Москва«Час Земли»освещение
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