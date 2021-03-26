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Около 30 образовательных организаций Москвы присоединятся к акции «Час Земли»
Фото: Агентство «Москва»

Около 30 образовательных организаций Москвы присоединятся к акции «Час Земли»

Кирилл Николаев

Город

Около 30 образовательных организаций Москвы планируют присоединиться к международной экологической акции «Час Земли». Об этом в пятницу, 26 марта, рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Акция пройдет в субботу, 27 марта, с 20:30 до 21:30. Учебные заведения на один час отключат архитектурно-художественную подсветку фасадов зданий. Как отметили в департаменте, за час до акции пройдет онлайн-встреча, на которой обсудят вопросы экологии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно о более чем двух тысячах московских объектов, которые присоединятся к этой акции.

Читайте также: Девять вокзалов Москвы отключат декоративную подсветку во время акции «Час Земли»

акцияМосква«Час Земли»
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