Около 30 образовательных организаций Москвы присоединятся к акции «Час Земли»

Фото: Агентство «Москва»

Около 30 образовательных организаций Москвы планируют присоединиться к международной экологической акции «Час Земли». Об этом в пятницу, 26 марта, рассказали в пресс-службе столичного департамента образования и науки.

Акция пройдет в субботу, 27 марта, с 20:30 до 21:30. Учебные заведения на один час отключат архитектурно-художественную подсветку фасадов зданий. Как отметили в департаменте, за час до акции пройдет онлайн-встреча, на которой обсудят вопросы экологии, сообщает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно о более чем двух тысячах московских объектов, которые присоединятся к этой акции.

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