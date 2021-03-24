Подсветку более двух тысяч объектов в Москве отключат во время «Часа Земли»

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В столице подсветку более двух тысяч объектов отключат во время «Часа Земли», который пройдет в субботу, 27 марта. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков в среду, 24 марта.

Он отметил, что традиционной акция «Час Земли» призвана привлечь внимание к сохранению природных ресурсов и разумному потреблению.

— Москва, как и в прошлые годы, присоединится к акции — на час будет выключена подсветка более 2 тысяч зданий, сооружений и городских территорий, — сказал Петр Бирюков.

Он уточнил, что Московский Кремль, Государственный исторический музей, ГУМ и ЦУМ, парк «Зарядье», Манеж, Большой театр временно отключат подсветку зданий. Также подсветка погаснет на зданиях Совета Федерации, Госдумы, Правительства Москвы и других объектах столицы.

Заммэра добавил, что в рамках акции будут транслироваться тематические видеоролики. По словам Петра Бирюкова, к «Часу Земли» может присоединиться любой желающий.

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