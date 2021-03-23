Фото: Анна Иванцова / Вечерняя Москва

Мосприрода проведет экомарафон «Выключай свет: включай заботу о планете», приуроченный к экологической акции «Час Земли». До 27 марта бесплатно можно принять участие в мастер-классах, викторинах, лекциях, занятиях, посвященных ответственному отношению человека к природным ресурсам. Записаться на мероприятия можно на сайте организации.

Участники занятия «Юные натуралисты: наша планета Земля», которое пройдет в парке «Тушинский», узнают, чем удивительна наша планета и что каждый из нас может сделать для того, чтобы сохранить ее первозданную природу.

В экоклассе в Куркине пройдут два мастер-класса, на которых покажут, как изготовить подсвечник, используя вторсырье, и сделать открытку к «Часу Земли».

В природно-историческом парке «Москворецкий» состоится тематическое занятие «Час Земли», которое посвящено ответственному отношению человека к природным ресурсам, и мастер-класс «Фонарики».

В субботу, 27 марта, в экоцентре «Конный двор» пройдет мастер-класс «Час при свечах», где гости узнают об истории «Часа Земли». Еще две лекции о бережном отношении человека к природе состоятся в экоцентрах «Скворечник» и «Царицыно».

Читайте также: Музей Победы поучаствует в международной акции «Час Земли»