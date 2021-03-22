Музей Победы поучаствует в международной акции «Час Земли»

Фото: Андрей Любимов / АГН Москва

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Музей Победы в Москве примет участие в международной акции «Час Земли», в рамках которой 27 марта на час будет отключена подсветка здания. Об этом сообщила пресс-служба музея в понедельник, 22 марта.

— Архитектурно-художественную подсветку фасада главного здания на Поклонной горе отключат на час — с 20:30 до 21:30 по московскому времени, — уточнили в сообщении.

В пресс-службе отметили, что внешнее освещение здания будет погашено на площади около семи тысяч квадратных метров. Фасад музея имеет длину 270 метров и высоту 25 метров.

Акция «Час Земли» в этом году в столице пройдет в 13-й раз. Целью мероприятия является привлечение внимания к необходимости бережного отношения к природе и ресурсам.

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