Девять вокзалов Москвы отключат декоративную подсветку во время акции «Час Земли»

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Россия, Москва, Белорусский вокзал Карта всех событий

Декоративную подсветку временно выключат на девяти столичных вокзалах в поддержку экологической акции «Час Земли». Об этом сообщается в пресс-службе Московской железной дороги в пятницу, 26 марта.

Акция пройдет в субботу, 27 марта, с 20:30 до 21:30. Среди участников — Белорусский, Киевскоий, Курский и Павелецкий вокзалы.

В прошлом году благодаря этой акции вокзалам города удалось сэкономить 214,4 киловатта энергии, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее также сообщалось о более чем двух тысячах московских объектов, которые присоединятся к этой акции.

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