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Девять вокзалов Москвы отключат декоративную подсветку во время акции «Час Земли»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Девять вокзалов Москвы отключат декоративную подсветку во время акции «Час Земли»

Иван Юминов

Город
Россия, Москва, Белорусский вокзал Карта всех событий

Декоративную подсветку временно выключат на девяти столичных вокзалах в поддержку экологической акции «Час Земли». Об этом сообщается в пресс-службе Московской железной дороги в пятницу, 26 марта.

Акция пройдет в субботу, 27 марта, с 20:30 до 21:30. Среди участников — Белорусский, Киевскоий, Курский и Павелецкий вокзалы.

В прошлом году благодаря этой акции вокзалам города удалось сэкономить 214,4 киловатта энергии, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее также сообщалось о более чем двух тысячах московских объектов, которые присоединятся к этой акции.

Читайте также: Парки Москвы примут участие в экологической акции «Час Земли»

вокзалы столицыэкология«Час Земли»
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