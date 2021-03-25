Парки Москвы примут участие в экологической акции «Час Земли»

Фото: Василий Плиткин / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Измайловский парк культуры и отдыха Карта всех событий

Экологическую акцию «Час Земли» поддержат 13 парков столицы. Об этом в четверг, 25 марта, рассказали в пресс-службе Мосгорпарка.

Уточняется, что международная экологическая акция пройдет 27 марта.

— В ней примут участие 13 парков, подведомственных Департаменту культуры города Москвы. С 20:30 до 21:30 в парках отключат архитектурную подсветку, световые арт-объекты и освещение некоторых пешеходных зон, — говорится в сообщении.

В акции «Час Земли» примут участие Измайловский и Перовский парк, «Фили» и «Кузьминки», Бабушкинский и Лианозовский парк, Парк Горького и Таганский парк, музей-заповедник «Царицыно» и «Коломенское», парк «Северное Тушино» и «Сокольники», а также усадьба «Воронцово».

Кроме того, в 2021 году ВДНХ в 12-й раз подряд поддержит акцию.

Напомним, международная акция «Час Земли» ежегодно проводится в столице с 2009 года. Цель акции — привлечение внимания к необходимости ответственно относиться к природе и ресурсам планеты. Любой желающий может принять участие в акции. Для этого достаточно погасить свет дома 27 марта с 20:30 до 21:30, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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