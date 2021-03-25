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ВДНХ присоединится к всемирной акции «Час Земли»
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

ВДНХ присоединится к всемирной акции «Час Земли»

Кирилл Николаев

Город

В 2021 году ВДНХ в 12-й раз подряд поддержит глобальную экологическую акцию «Час Земли». Об этом сообщили в пресс-службе главной выставки страны.

По словам заместителя мэра Москвы в правительстве столицы, руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Натальи Сергуниной, в субботу, 27 марта, с 20:30 до 21:30 будет отключена архитектурно-художественная подсветка пяти знаковых объектов ВДНХ.

— На час будет выключена подсветка павильонов «Рабочий и колхозница», «Космос», «Земледелие», арки главного входа, а также зоны знаменитого животноводческого городка, которая снова стала одним из популярнейших прогулочных мест на ВДНХ, — заявила Сергунина.

Традиционная акция «Час Земли» призвана привлечь внимание к сохранению природных ресурсов и их разумному потреблению. ВДНХ присоединилась к экологическому проекту в 2010 году.

Читайте также: Подсветку более двух тысяч объектов в Москве отключат во время «Часа Земли»

ВДНХНаталья Сергунина«Час Земли»
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