Москвичам рассказали о новых уведомлениях об оплате услуг на mos.ru

Фото: mos.ru / Юлия Иванко

Пользователи портала mos.ru и мобильного приложения «Госуслуги Москвы» могут подписаться на новые уведомления, чтобы знать о поступлении счетов. Об этом рассказали в пресс-службе департамента информационных технологий столицы.

Теперь горожанам не придется тратить время на поиск новых счетов, среди которых оплата обучения детей в образовательных, творческих кружках и спортивных секциях и в детском саду.

Чтобы воспользоваться новой функцией, нужно будет указать в личном кабинете данные документов, по которым выставляются счета.

Пользователи mos.ru могут подписаться на уведомления в блоке «Настройка подписок». Москвичи могут выбрать все доступные темы уведомлений о новых начислениях либо определенные категории, а затем отметить тот формат уведомлений, который им удобен.

Для подключения оповещений в приложении «Госуслуги Москвы», нужно будет зайти в раздел настроек и выбрать категорию «Мои платежи», сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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