Мэр Москвы подписал указ о переводе ряда госуслуг в исключительно электронный вид

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Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о переводе ряда государственных услуг в исключительно электронный вид. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте мэра города.

Согласно указу, с 10 апреля 2021 года в исключительно электронный вид переходят такие услуги, как назначение ежемесячного пособия на ребенка; ежемесячная компенсационная выплата на возмещение роста стоимости продуктов питания отдельным категориям граждан на детей в возрасте до трех лет; ежемесячная компенсационная выплата лицу, занятому уходом за ребенком-инвалидом; назначение ежемесячной компенсационной выплаты на возмещение расходов в связи с ростом стоимости жизни отдельным категориям семей с детьми.

Кроме того, с 30 апреля только в электронный вид переходят такие услуги, как назначение региональной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам; предоставление ежемесячной городской денежной выплаты ветеранам труда, предоставление ежемесячной денежной компенсации на оплату услуг местной телефонной связи одиноким пенсионерам; предоставление мер социальной поддержки в денежном выражении либо в виде социальных услуг; назначение ежемесячной денежной выплаты на детей в возрасте от трех до семи лет включительно.

Ранее Сергей Собянин подписал постановление о порядке предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по прокату электросамокатов физлицам в столице. Субсидии операторам проката предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением в 2020 году новых электрических самокатов. Также они предоставляются операторам проката при соблюдении определенных требований, среди которых регистрация в установленном порядке в качестве юрлица или индивидуального предпринимателя (ИП) в Москве, отсутствие у оператора проката просроченной задолженности по платежам по договорам и другие.

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