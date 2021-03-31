Мэр Москвы утвердил порядок предоставления субсидий операторам проката электросамокатов

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Мэр Москвы Сергей Собянин подписал постановление о порядке предоставления субсидий юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, предоставляющим услуги по прокату электросамокатов физлицам в столице. Документ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Отмечается, что субсидии операторам проката предоставляются в целях возмещения части затрат, связанных с приобретением в 2020 году новых электрических самокатов. Также они предоставляются операторам проката при соблюдении определенных требований, среди которых регистрация в установленном порядке в качестве юрлица или индивидуального предпринимателя (ИП) в Москве, отсутствие у оператора проката просроченной задолженности по платежам по договорам, заключенным с целью приобретения новых электрических самокатов и другие.

Контроль за выполнением постановления возложен на заместителя мэра столицы, руководителя Департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Москвы Максима Ликсутова.

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