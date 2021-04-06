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Аналитики составили список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Аналитики составили список самых высокооплачиваемых вакансий в Москве

Иван Юминов

Город

Шеф-повар, выездной врач неотложной наркологической помощи и няня-гувернантка оказались одними из самых высокооплачиваемых профессий в столице. Об этом стало известно во вторник, 6 апреля.

До 400 тысяч рублей в месяц работодатели предлагают в Москве стоматологам-имплантологам. Потребуется высшее образование, сертификаты и опыт работы от пяти лет. Менеджер по продажам банковских услуг может рассчитывать в столицы на сумму до 350 тысяч рублей ежемесячно, состоящую, как правило, из оклада и премиальной части. Опыт — от двух лет.

Отправиться на конференции в России и за рубежом сможет столичный продакт-менеджер мобильного приложения в IT-компании. Такому специалисту готовы платить до 300 тысяч рублей, также есть возможность пройти курсы повышения квалификации за счет компании. На эту же сумму могут претендовать няни-гувернантки в Москве с опытом работы от трех лет. В резюме должны быть высшее образование, музыкальное образование, знание английского языка — как преимущество.

Соискателям на должность выездного врача неотложной наркологической помощи предлагают в российской столице зарплату до 200 тысяч рублей. Шеф-повар в английском пабе в Москве сможет не только регулярно ездить в Великобританию для обмена опытом, но и получать оклад в размере до 180 тысяч рублей, сообщает РИА Новости со ссылкой на данные сервиса «Работа.ру».

Ранее стали известны самые невостребованные вакансии в России.

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