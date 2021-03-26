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Центр «Моя карьера» обновил услуги по профориентации
Фото: Алексей Орлов / Вечерняя Москва

Центр «Моя карьера» обновил услуги по профориентации

Иван Юминов

Город

Услуги по профориентации получили обновление в центре занятости «Моя карьера». Об этом сообщила в пятницу, 26 марта, заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

— Сегодня более 60 процентов соискателей, которые обращаются в центр занятости, не знают или не уверены в том, где хотели бы работать. Поэтому центр занятости «Моя карьера» обновил услуги по профориентации, — отметила заммэра.

До этого компьютерная диагностика по профориентации была доступна москвичам только по предварительной записи, теперь соискатели обсудят подходящие сферы деятельности с карьерным специалистом уже на первой встрече. Услуга доступна горожанам старше 14 лет. Можно будет определить набор навыков, график работы и уровень зарплаты, а также насколько срочно необходимо трудоустройство.

Отмечается, что данная услуга пригодится людям, неуверенно чувствующим себя на рынке труда — например, тем кто недавно закончил обучение. Такая беседа позволит понять сильные стороны и наметить план дальнейших действий, отмечается на официальном сайте мэра Москвы.

Читайте также: Число вакансий центра занятости «Моя работа» в Москве увеличилось до 340 тысяч

тест на профориентациюАнастасия Ракова«Моя карьера»
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