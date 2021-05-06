Как избавиться от синдрома самозванца: пять советов от экспертов центра «Моя работа»

Фото: Пресс-служба Центра занятости населения «Моя работа»

Позитивное отношение к своим достижениям помогает избавиться от так называемого синдрома самозванца — проблемы, вызванной низкой самооценкой. Человек, подверженный этому синдрому, зачастую считает, что все хорошее, произошедшее с ним, является чистой случайностью, а не результатом его труда. Как исправить такой психологический паттерн, рассказывают карьерные эксперты из столичного центра занятости «Моя работа».

Анализируйте свои достижения объективно

Составьте список своих достижений и постарайтесь их не обесценивать. Похвалите себя за весь свой труд, который привел вас к такому результату.

Составьте список ваших профессиональных преимуществ

Открывайте и перечитывайте этот список каждый раз, когда просыпается ваш внутренний критик. Помните, что вы не можете состоять из одних лишь недостатков, в таком случае вас давно уволили бы. Наверняка коллеги и руководство хвалили вас в различные моменты. Сосредоточьте свое внимание на этом.

Создайте сильное окружение

Проводите больше времени с теми людьми, которые вас поддерживают и признают ваши успехи. Постарайтесь включить в этот круг людей, которые работают в той же сфере, что и вы, и являются для вас ролевой моделью.

Разговаривайте с близкими

Обсуждайте волнующие вас моменты с близкими друзьями. Вы удивитесь, когда узнаете, как много людей иногда считают себя недостаточно успешными или компетентными. Понимание, что многие люди, которые вызывают у вас уважение, тоже иногда сомневаются в своих силах, поможет вам относиться к этому проще.

Фиксируйте свои успехи

Акцентируйте свое внимание не на том, что не удалось, а на позитивных рабочих моментах. Начните вести дневник достижений. Ежедневная запись своих маленьких побед поможет вам развеять чувство сомнения.

На заметку

Если у вас не получается справиться самостоятельно, то вы можете обратиться за бесплатной психологической поддержкой в центр «Моя работа». Если вам нужна помощь в трудоустройстве, обращайтесь к крупнейшему государственному кадровому оператору по поиску работы — службе занятости населения города Москвы. Сайт Центра занятости населения «Моя работа» czn.mos.ru. 56 отделов трудоустройства, 52 из которых расположены в центрах госуслуг «Мои документы» города Москвы.

Флагманские центры с расширенным набором услуг: центры занятости «Моя работа» на ул. Щепкина, д. 38, стр. 1, и ул. Шаболовке, д. 48, специализированный центр занятости «Моя карьера» для граждан 50+, мам с детьми, людей с инвалидностью и молодежи на ул. Сергия Радонежского, д. 1, стр. 1.

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