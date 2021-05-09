«Поиграть перед начальством»: как правильно просить о повышении зарплаты

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Когда работник «перерастает» свою должность, у него появляются основания просить руководство о повышении заработной платы. Какие аргументы использовать, чтобы убедить начальника увеличить оклад и чего точно не надо говорить, «Вечерней Москве» рассказала профессор кафедры трудового права НИУ ВШЭ, доктор юридических наук, адвокат Марина Буянова.

Почему нам так неудобно просить повысить зарплату?

В основном это связано с тем, что сегодня не только у сотрудника, но и у работодателя есть свобода трудового договора, считает собеседница «ВМ». По ее словам, современный рынок труда позволяет руководителям выбирать даже из очень хороших подчиненных, привлекая идеальных и отвергая проблемных.

— Может быть, вы отличный работник, но характерами с начальником не сошлись. Работодатель сегодня сам готов избавиться от работника, который ему не удобен. Тут о повышении, конечно, и говорить не приходится: нужно менять работу и искать такое место, где вы будете кстати, — сказала эксперт.

Она выразила мнение, что множество факторов, влияющих на создание отношений с руководством и коллегами, задает строгие рамки общения и вынуждает соблюдать тактику. Просто прийти и потребовать повысить оклад, качая свои права, не получится, полагает Буянова.

— Сегодня начальника выбираешь более серьезно, чем жену или мужа. Нужно, чтобы вы друг другу подходили, — пояснила она.

Фото: pixabay.com

Какие есть основания для повышения зарплаты?

В первую очередь нужно смотреть на объемы и тяжесть выполняемой деятельности. По словам собеседницы «ВМ», если сотрудник выполняет больше, чем от него требуется, либо если прибавилась тяжесть или опасность его труда, «это влечет за собой возможность требовать повышения».

Буянова уточнила: важно не путать реальное перевыполнение своих должностных обязанностей с тем, что прописано в трудовом договоре. В некоторых случаях работник выполняет ровно столько, сколько ему вверили, и здесь уже что-либо требовать было бы неправильно, заявила юрист.

— Вторая причина попросить о повышении — вы повысили свою квалификацию. Это может быть получение дополнительного образования, прохождение какого-либо курса или даже окончание вуза, когда сотрудник совмещает учебу и работу, — разъяснила Буянова.

Помимо этих вариантов, существует третий — «мягкий» способ повышения зарплаты, указала специалист. Речь идет о моменте, когда перспективному сотруднику предложили работу в другой компании, но он готов остаться в старой, если ради него немного улучшат условия труда.

— Нужно объяснить работодателю: «Мне предложили работу на других условиях, но очень нравится работать с вами. Я бы остался, если мне бы чуток повысили зарплату. Ведь мне здесь нравится и коллектив, и руководство…». Тут нужно поиграть перед начальством, чтобы это ему льстило, и оно может рассмотреть ваше предложение, — поделилась советом собеседница «ВМ».

Во всех этих случаях, когда работник просит повысить свой оклад, но не перейти на позицию выше, зарплата может вырасти максимум на 30 процентов, обратила внимание Буянова.

Фото: pixabay.com

В каком тоне говорить с начальником о зарплате?

По мнению Буяновой, работодатели в современном мире чувствуют себя хозяевами, а потому говорить с ними нужно очень мягко и тактично. Ни в коем случае не нужно «брать нахрапом», подчеркнула эксперт.

— Увы, мы живем в такое время, когда нужно либо понять руководство, либо приспособиться к нему, — сказала она. — Это необходимо сделать, чтобы устоять.

Кто точно не получит повышения?

Без озвученных выше оснований сотрудник не может претендовать на предметный разговор с начальником об увеличении своей зарплаты, подчеркнула юрист. Кроме того, говорит она, руководство никогда не поощрит деньгами подчиненного, которого не ценит и не уважает.

— Что бы этот человек там ни говорил, если к нему относятся, как к балласту, от которого надо избавляться, ему не светит никакое повышение. Даже если он будет блефовать, мол, меня зовут в другую компанию, начальство ответит: «Ну и уходи!» — сказала эксперт.

Как красиво уйти?

Бояться часто менять работы не нужно, полагает Буянова. По ее словам, на сегодняшний день это обыденность, так как рынок труда стал более свободным, чем был раньше, в советское время.

— Сейчас можно спокойно уходить: пишите заявление о прекращении отношений по соглашению сторон с выплатой нескольких зарплат. Бывает, выплачивают до трех, пяти, шести зарплат, — заключила юрист.

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