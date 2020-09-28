Что изменится в жизни россиян с 1 октября

Фото: Александр Авилов / АГН «Москва»

2020 год оказался богат на события — каждый месяц в стране и в мире происходят новые изменения, значимые происшествия, кардинально влияющие на жизнь людей. «Вечерняя Москва» выяснила, что нового приготовил октябрь для россиян и как изменения в законодательстве отразятся на жизни граждан.

Повышение зарплат

Заработные платы сотрудников бюджетных организаций с 1 октября увеличатся на 3 процента. Кроме того, на 262 рубля увеличивается размер МРОТ — теперь он будет составлять 12 392 рубля.

— Конечно, увеличение довольно незначительное, — считает профессор кафедры труда и социальной политики ИГСУ РАНХиГС Александр Щербаков. — Но важен сам факт: рост зарплат имеет место. Разумеется, наиболее конструктивно, когда увеличение идет соразмерно росту инфляции. В противном случае подобные незначительные величины мало что меняют в социальном плане.

Увеличение максимальной суммы возмещения по вкладам

С 1 октября страховой лимит увеличат до 10 миллионов рублей, правда, коснется это не всех депозитов, а только открытых при определенных обстоятельствах. В их число входят средства, полученные от продажи земельного участка с домом, наследство, грант.

— Страховой лимит увеличат в исключительных случаях: когда утраченные средства — единственные сбережения человека, — объясняет Юденков. — Или возьмем другой пример. Человек продал «двушку», чтобы купить «трешку». Положил деньги с продажи в банк, планирует переезжать в новое жилье уже через месяц, но банк лопается. А гражданин остается и без денег, и без жилья. В данном случае система должна адекватно реагировать на подобные происшествия, потому увеличение страхового лимита рассчитано именно на это.

Новая маркировка

Теперь правила обязательной маркировки товаров распространятся на парфюмерию и фотопродукцию. В ближайшее время с помощью приложения «Честный знак», скачанного на любой смартфон, можно будет проверять продукцию у продавцов соответствующих товаров.

— На стоимости продукции маркировка не отразится, — успокаивает потребителей руководитель рабочей группы по маркировке и прослеживаемости товаров АКОРТ Анна Орлова. — Стоимость маркировки одной единицы товара — 50 копеек плюс НДС. Измениться может только цена нелегальных товаров, которые ввозились в страну без таможенных пошлин, уплаты внутренних налогов. Теперь эти налоги придется уплатить. Продавцы, перестав получать привычные прибыли за счет экономии на налогах, вынуждены будут поднять цены.

Упрощение получения гражданства

Российское гражданство по упрощенной форме смогут получить те иностранцы, совершеннолетние и дееспособные дети которых уже являются гражданами РФ. Раньше это было возможно только для родителей, признанных недееспособными.

— Речь идет о давно ожидаемых не особенно критических, важных изменениях, — говорит заведующая лабораторией экономики народонаселения и демографии экономического факультета МГУ Ольга Чудиновских. — Это просто изменение по линии воссоединения семей той категории, которая раньше сталкивалась с наибольшим количеством проблем. Такое нововведение не приведет к значительному увеличению потока новых граждан — основными группами получателей у нас по-прежнему остаются участники госпрограммы о переселении соотечественников, супруги, а с прошлого года — отдельная группа людей из юго-восточных областей Украины по гуманитарным основаниям.

Эксперт заключила, что с количественной точки зрения категория тех, кто с октября получит гражданство по упрощенной программе, немногочисленна, потому никакого масштабного потока мигрантов ждать не стоит.

Запрет кальянов

Табачное законодательство становится все более жестким. Теперь в заведениях общественного питания вводится строгий запрет на использование кальянов и потребление продукции, содержащей никотин.

— Это однозначно позитивная мера с точки зрения ограждения несовершеннолетних от пассивного курения, — замечает исполнительный директор Общественного совета по проблеме подросткового курения Анна Сорочинская. — К тому же, когда несовершеннолетний приходит в заведение, где курят кальян, это однозначно является не самым позитивным примером. С другой стороны, однозначной позиции о том, насколько необходима эта мера касаемо взрослого населения, у меня нет. Все-таки любителей кальянов у нас много, это своя культура. Если закрыть все подобные заведения, то они начнут открываться подпольно, — считает она.

Эксперт заключила, что лучшим решением было бы усиление контроля за смесями, использующимися для приготовления кальянов, за их качеством. Полный же запрет на их употребление в заведениях общепита, напротив, может привести к увеличению числа подпольных кальянных, где следить за качеством продукции еще сложнее.

*Минздрав предупреждает: курение вредит здоровью.

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