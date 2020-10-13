Идею ввести налог на бездетность оценили эксперты

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Руководитель общественной организации «Совет матерей» Татьяна Буцкая сказала в эфире радиостанции «Говорит Москва», что в России необходимо ввести налог на бездетность. «Вечерняя Москва» обсудила это предложение с экспертами.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам Сергей Катасонов считает предложение Буцкой не совсем обдуманным.

— Лично я против подобного нововведения. Любой дополнительный налог имеет отрицательный социальный аспект. Это негатив для населения, и неважно, на какую возрастную группу он ляжет, — говорит он.

Катасонов добавил, что существует множество обстоятельств, которые трудно в данном случае учесть, например гражданский брак, содержание и воспитание неродных детей, прочие факторы. Он заявил, что для бюджета страны подобные сборы будут ничтожны, результата не дадут, лишь вызовут раздражение у населения.

Депутат сказал, что проблему надо решать комплексно. Для этого необходимо ввести прогрессивную шкалу налогообложения.

— Те успешные предприниматели, которые в месяц имеют доход в миллионы долларов, должны взять на себя соответствующую часть нагрузки, — подчеркнул парламентарий.

Катасонов уверен, что такие инициативы не простимулируют мужчин или женщин к рождению ребенка, если они этого не хотят.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по бюджету и налогам заключил, что рождение ребенка — очень серьезный шаг, и граждане, принявшие это решение, должны осознавать ожидающие их трудности. Сергей Катасонов подчеркнул, что для повышения рождаемости нужно повышать доходы граждан.

Первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи, женщин и детей Ольга Окунева также сочла вопрос неоднозначным и требующим тщательного обдумывания:

— Каждая инициатива должна быть продумана и подробно изложена. Пока что услышанное нами — точка зрения, взгляд. Демографическая ситуация обсуждается постоянно. На мой взгляд, крайне важно повысить благополучие в семьях. Что касается тех, кто детей не имеет или пока что не родил: ситуации могут быть различные, в том числе и достаточно сложные. И это все надо учитывать, — говорит она.

Окунева сказала, что не каждой женщине, которая не может родить по медицинским показаниям, было бы удобно нести на работу в бухгалтерию справку о своей бесплодности. Она напомнила, что необходимо создавать рабочие места и преодолеть очень непростую экономическую ситуацию, вызванную пандемией.

— Государство предлагает поддерживать семьи. Прежде чем ввести новый налог, надо очень хорошо изучить этот вопрос и подумать, как на это отреагирует общество. Мы в рамках проекта «Крепкая семья» обсуждаем различные меры поддержки. Сегодня депутаты, например, обсуждали с министром труда тему социального контракта и постоянного дохода семьи. Именно такие вопросы могут способствовать повышению рождаемости, — пояснила первый заместитель председателя комитета Государственной думы по вопросам семьи.

Ольга Окунева заявила, что вопросы помощи семье всегда должны быть в зоне внимания, но налог на бездетность она сочла несвоевременным.

Руководитель благотворительного фонда «Женщины за жизнь» Наталья Москвитина также высказалась против предложения «Совета матерей»:

— Когда-то в СССР был налог на бездетность. Мне кажется, сам по себе он эффекта дать бы не мог. Я против «карательных» способов повысить рождаемость, вряд ли это дело приведет к успеху. Увы, рождение детей у многих граждан ассоциируется с бедностью, нищетой. Налог на бездетность сегодня, даже небольшой, вызовет у людей раздражение, — отметила эксперт.

Москвитина объяснила, что формула «Рожайте детей или платите!» к хорошему, по ее мнению, не приведет. Она напомнила, что за последние десятилетия мировоззрение людей сильно изменилось. Далеко не все готовы завести ребенка, а некоторые открыто говорят об абортах как о «благе».

Руководитель благотворительного фонда, поддерживающего молодых мам, заявила, что дети должны рождаться в любви, осознанно, а родителям при этом надо быть готовыми к трудностям, в том числе финансовым.