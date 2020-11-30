Электронные больничные, онлайн-нотариус и расширение госуслуг: что изменится в жизни россиян с 1 декабря

Фото: Софья Сандурская / АГН «Москва»

В последний месяц года россиян ждет ряд нововведений, которые коснутся, в том числе, работы микрофинансовых организаций и нотариусов. «Вечерняя Москва» собрала все самое важное.

ОНЛАЙН-НОТАРИУС

В декабре часть услуг нотариусов перейдет в онлайн-формат, что позволит во многом упростить их получение. Теперь граждане смогут дистанционно заказывать выписки из реестра об имуществу в залоге, передавать электронные документы другим лицам, получать нотариальное освидетельствование переводов, совершение сделок с участием нескольких юристов также перейдет в онлайн-формат, что упростит работу с недвижимостью, находящейся в других регионах.

— Понятно, что цифровизация развивается, появилась тенденция на внедрение электронных технологий, — говорит нотариус Москвы Илья Радченко. — Но долгое время нотариат не использовал эти возможности в своей работе, первые подвижки появились только в 2014 году. Сейчас происходит следующий этап расширения видов нотариальных действий онлайн, в частности, тех, где не критично разъяснение прав, обязанностей и последствий гражданину. Где волю можно изъявить в формате письменного заявления. Конечно, по-прежнему человек будет иметь право обратиться в очном формате, но, конечно, быстрее, дешевле и проще это будет сделать удаленно.

Наиболее значимым, по мнению эксперта, окажется перевод в удаленный формат совершения исполнительной надписи – очная явка здесь просто нерентабельна. Также существенным будет перевод в онлайн обеспечения доказательств в сети Интернет, где явка всегда являлась формальностью:

— Доказательства осматривались нотариусом без существенного вмешательства заявителя. Теперь все будет намного проще: подаешь заявление онлайн, где указываешь, что тебе нужно отсмотреть, и спокойно ждешь. Словом, все те действия, которые уходят в онлайн, не требуют серьезного участия самого заявителя — достаточно попросить, и нотариус сделает.

МИКРОФИНАНСОВЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ

С 1 декабря МФО смогут выдавать займы с процентной ставкой не выше одного процента в сутки или 365 процентов в год. При этом сумма долга, по новому закону, не сможет превышать 200 процентов от изначально взятой суммы. Некоторые эксперты уверены, что в подобных условиях микрофинансовые организации начнут выдавать заемщикам меньшие суммы.

— К сожалению, в таком случае велика вероятность того, что люди начнут просто брать кредиты в нескольких организациях сразу, — заметил профессор кафедры финансов и банковского дела РАНхИГС Юрий Юденков. — 200 процентов больно ударят по МФО — ограничение очень сильное. Единственный путь для них — создание собственного кредитного бюро, которое даст возможность сверять заемщиков, убеждаясь, что человек больше нигде не брал займов.

Юденков заметил, что, как правило, банки неохотно кредитуют малый и средний бизнес, поскольку такие заемщики являются рискованными. МФО же согласны брать на себя этот риск за счет повышенной ставки, но 200 процентов могут свести усилия на нет.

ЭЛЕКТРОННЫЕ БОЛЬНИЧНЫЕ

С 14 декабря больничный листы перейдут в онлайн-формат. Даже если человек работает в нескольких организациях одновременно, ему достаточно будет просто сказать работодателю номер электронного документа. Упростится ситуация и с оформлением больничным по уходу за ребенком — достаточно будет одного листа, в котором указан код причины временной нетрудоспособности.

— На самом деле, систему электронных больничных мы применяем уже несколько лет, - заметила директор Института профессионального кадровика, эксперт по трудовому законодательству Валентина Митрофанова. — К сожалению, только 15 процентов работодателей используют этот ресурс, несмотря на то, что система довольно удобная. Даже в период эпидемии сотрудник может обратиться в Фонд социального страхования, оформить больничный, отправить работодателю, который уже спокойно произведет выплату. Кроме того, одной из ключевых проблем сегодня являются поддельные больничные листы, которые легко может купить любой сотрудник.

Митрофанова отмечает, что, конечно, работодатель может проверить подлинность и бумажного документа, но для этого необходимо писать письмо в ФСС. Кроме того, не исключены риски того, даже в случае подлинности листа, ФСС может отказать работодателю в компенсации выплаты из-за мелких ошибок и недочетов, допущенных при его заполнении.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ В КАЖДОМ УГЛУ

Множество нововведений ждет пользователей портала «Госуслуги». Теперь на сайте можно будет получать уведомления о положенных льготах, приобретать льготные билеты на поезда или электрички. На том же портале медработники, не получившие доплату за работу с коронавирусом, смогут оставить свои жалобы.

— У нас очень большая страна, огромное количество сервисов и услуг, оказываемых государством, — заметил гендиректор АНО «Цифровые платформы» Арсений Щельцин. — Как правило, каждая из структур на федеральном, региональном, местом уровнях формирует свой список приложений и продуктов. Самая сложная задача, стоящая перед Госуслугами — свести все эти базы данных в один сервис так, чтобы они могли взаимодействовать между собой. Чтобы через один интерфейс пользователь мог получить все нужные услуги в определенном регионе, городе, и, как мы видим, Госуслугам это удается. Происходит полная связка. Конечно, все идет не так быстро, как хотелось бы, особенно, если вспомнить дату создания портала. Тем не менее, за последние годы удалось добиться ощутимого прорыва.

Удивительно, но, по словам Щельцина, цифровизация госуслуг в России во многом опережает европейские аналоги:

— Там большой акцент делается на экономию. Соответственно, если систему создали 10 лет назад и она до сих пор функционирует стабильно, нет смысла ее переделывать. У нас парадигма меняется постоянно, программные решения регулярно обновляются, если рассмотреть корневую систему межведомственного электронного взаимодействия, которая находится внутри Госуслуг, то в ней чуть не каждый квартал происходят глобальные изменения с добавлением новых участников, форматов. В отличие от Европы и местами Америки, мы вкладываем больше денег в такие процессы.

А вот от стран Азии, по словам эксперта, мы отстаем. Там не боятся новых технологий, тестирования — если в Госуслугах внедряются биометрия, электронные паспорта, трудовые книжки, и это сразу вызывает массу вопросов, то в Азии таких проблем нет, что, разумеется, влияет на скорость внедрения и разработки новых форматов.

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